Казахстанский защитник "Барыса" сыграл свадьбу

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Клещенко вступил в брак. Об этом столичный клуб сообщил в социальных сетях, опубликовав фото 23-летнего игрока и его избранницы.

У нас радостная новость, поздравляем Никиту Клещенко и теперь уже его супругу Яну с днем создания семьи. Желаем счастья и море любви молодой семье", - написал "Барыс".

Отметим, что это уже вторая свадьба в клубе в межсезонье - ранее узами брака себя связал казахстанский форвард Антон Сагадеев.

Казахстанские игроки "Барыса" уже начали сборы, но легионеры пока не присоединились к команде. Календарь КХЛ, регулярный чемпионат которого начнется в начале сентября, опубликован, но пока неизвестно, где казахстанский клуб будет проводить домашние матчи.