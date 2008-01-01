Казахстанский защитник "Барыса" сыграл свадьбу

Это уже второе событие в клубе в межсезонье.

Никита Клещенко с супругой. Фото: instagram.com/barys_official
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:35

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Никита Клещенко вступил в брак. Об этом столичный клуб сообщил в социальных сетях, опубликовав фото 23-летнего игрока и его избранницы.

У нас радостная новость, поздравляем Никиту Клещенко и теперь уже его супругу Яну с днем создания семьи. Желаем счастья и море любви молодой семье", - написал "Барыс".

Отметим, что это уже вторая свадьба в клубе в межсезонье - ранее узами брака себя связал казахстанский форвард Антон Сагадеев.

Казахстанские игроки "Барыса" уже начали сборы, но легионеры пока не присоединились к команде. Календарь КХЛ, регулярный чемпионат которого начнется в начале сентября, опубликован, но пока неизвестно, где казахстанский клуб будет проводить домашние матчи.  

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Хоккей КХЛ
0
Сегодня 13:35
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