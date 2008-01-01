Легионеры "Барыса" столкнулись с проблемой при возвращении в Казахстан

"Барыс"
столкнулся с новой проблемой перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее появилась информация, что легионеры
"Барыса" прибудут в столицу Казахстана до 10 августа. Предполагалось, что иностранные игроки прилетят транзитом через Турцию.
Однако, как сообщает Bestnews.kz
, приостановка Турцией авиасообщения с Казахстаном сказалась на сроках прибытия легионеров. Теперь их ждут в Нур-Султане до конца этой недели.
Отметим, что казахстанские игроки "Барыса" уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса
. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с "Адмиралом" (31 августа), а также с усть-каменогорским "Торпедо"
(21 и 23) и карагандинской "Сарыаркой"
(27 и 29 августа).
Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).
Однако до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ.