Легионеры "Барыса" столкнулись с проблемой при возвращении в Казахстан

Старт нового сезона КХЛ намечен на 2 сентября.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:51
"Барыс" столкнулся с новой проблемой перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее появилась информация, что легионеры "Барыса" прибудут в столицу Казахстана до 10 августа. Предполагалось, что иностранные игроки прилетят транзитом через Турцию.

Однако, как сообщает Bestnews.kz, приостановка Турцией авиасообщения с Казахстаном сказалась на сроках прибытия легионеров. Теперь их ждут в Нур-Султане до конца этой недели.

Отметим, что казахстанские игроки "Барыса" уже прошли медобследование и приступили к сборам под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. В Нур-Султане команда проведет контрольные матчи с "Адмиралом" (31 августа), а также с усть-каменогорским "Торпедо" (21 и 23) и карагандинской "Сарыаркой" (27 и 29 августа).

Новый сезон КХЛ, старт которого намечен на 2 сентября, команда Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским "Динамо" (3 сентября), минским "Динамо" (5 сентября) и с ЦСКА (7 сентября).

Однако до сих пор неясно, в каком городе Казахстана или России "Барыс" будет проводить домашние матчи в рамках чемпионата КХЛ. 
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Сегодня 12:51
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