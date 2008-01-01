Вратарь "Барыса" показал новый шлем для КХЛ и объяснил дизайн

Команда готовится к старту сезона в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:10
Вратарь "Барыса" Сергей Кудрявцев поделился новым дизайном шлема на сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

На шлеме помимо логотипа и названия клуба появился медведь. "Медведь - символ силы и спокойствия, в общем, чтобы все понимали, кто здесь хозяин положения", - объяснил вратарь.



На данный момент "Барыс" проводит сбор в Нур-Султане, где проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ.

Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) "Динамо", а также с ЦСКА (7 сентября).

Первый домашний матч в новом сезоне "Барыс" проведет 10 сентября с "Куньлунем".
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 12:10
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