Появилась информация по легионерам "Барыса"

Казахстанский "Барыс"
на днях планирует собраться в полном составе. Как сообщает телеграм-канал "АренаБреда
", сегодня-завтра в Нур-Султане ждут легионеров. Россияне, застрявшие в Москве, приедут в течение двух-трех дней.
Планируется, что весь август "Барыс" проведет в Казахстане и сыграет всего один контрольный матч с клубом КХЛ - "Автомобилистом". Встреча пройдет 31 августа.
Остальные спарринги "Барыс" будет добирать с клубами из Казахстана - 21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК "Торпедо"
(Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа - с ХК "Сарыарка"
(Караганда).
Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса
откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) "Динамо", а также с ЦСКА (7 сентября).
Первый домашний матч в новом сезоне "Барыс" проведет 10 сентября с "Куньлунем".