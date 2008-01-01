Появилась информация по легионерам "Барыса"

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:51
Казахстанский "Барыс" на днях планирует собраться в полном составе. Как сообщает телеграм-канал "АренаБреда", сегодня-завтра в Нур-Султане ждут легионеров. Россияне, застрявшие в Москве, приедут в течение двух-трех дней.

Планируется, что весь август "Барыс" проведет в Казахстане и сыграет всего один контрольный матч с клубом КХЛ - "Автомобилистом". Встреча пройдет 31 августа.

Остальные спарринги "Барыс" будет добирать с клубами из Казахстана - 21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа - с ХК "Сарыарка" (Караганда).

Новый сезон КХЛ команда Юрия Михайлиса откроет выездной серией из трех матчей. "Барыс" ждут встречи с рижским (3 сентября) и минским (5 сентября) "Динамо", а также с ЦСКА (7 сентября).

Первый домашний матч в новом сезоне "Барыс" проведет 10 сентября с "Куньлунем". 
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Сегодня 08:51
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