В КХЛ определились с наказанием для клубов в случае вспышек коронавируса

Клубам КХЛ будут присуждать технические поражения в случае закрытия на карантин во время сезона из-за внутренней вспышки коронавируса. Об этом заявил президент организации Алексей Морозов. Он также отметил, что денежных штрафов не будет.

"Все будет зависеть от того, насколько команда будет готова к возобновлению игр. Если закрывают команду на неделю, то это сразу два поражения.

Никаких штрафов мы взымать не будем. Но если мы увидим, что правила нарушаются игроками и клубом, то можем ввести санкции.

Совет директоров доверил нам это дело, будем следить. Снимать команду с чемпионата не будем, будем ждать выздоровления.

Можем ли мы снять все ограничения? Да, это же только приложение к регламенту. Когда мы согласовывали его в Роспотребнадзоре, все было именно на ту дату. Мы можем оперативно вносить изменения", - цитирует Морозова sport24.ru.

Напомним, "Барыс" уже начал подготовку к сезону, которая откладывалась несколько раз из-за введенного в Казахстане карантина, но пока не собрался в полном составе. Также неизвестно, в каком городе команда будет проводить домашние матчи. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. С календарем "Барыса" можно ознакомиться здесь.