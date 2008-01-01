Скабелка прокомментировал победу в первом турнире после ухода из "Барыса"

Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка подвел итоги матча со СКА на турнире Sochi Hockey Open, который принес ему победу в первом турнире после ухода из "Барыса", передает "Чемпионат".

В первых двух встречах ярославский клуб потерпел крупные поражения. Белорусский тренер отметил, что его подопечные не были готовы.

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"Локомотив" прибавлял с каждой игрой на турнире. Не совсем готовыми мы приехали к старту турнира, но еще раз повторю, что в ходе соревнования удалось наладить какие-то вещи. Как команда, мы становимся с каждым днем все лучше, интереснее и сплоченнее.

Мы даже не знали, что этот матч - финал. Просто готовились к игре. Два первых поражения от СКА дали нам толчок в становлении команды. В июле мы работали двумя группами. Цельной командой мы собрались только в Сочи. Я не думаю, что кто-то из игроков или руководителей думает о кубках на предсезонке", - сказал Скабелка.

Также он прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб НХЛ воспитанника сатпаевского "Казахмыса", уроженца Новосибирска Егора Коршкова.

"Коршкова могут забрать в "Торонто" в ходе сезона? Да нет, никто его не заберет. Он приехал на целый сезон, это точно. Конечно, мы знаем, что это за хоккеист, но я сказал ребятам, что мне неинтересно, что было в прошлом. Важно, что видим сейчас", - добавил тренер.

Напомним, Скабелка в мае подписал с "Локомотивом" трехлетний контракт, не договорившись с "Барысом", в котором провел два сезона, о новом соглашении. С ним клуб дважды становился победителем дивизиона Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.

За "Локомотив" также выступает многолетний лидер "Барыса" и сборной Казахстана Роман Савченко.