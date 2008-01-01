Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"

Формат турнира менялся на ходу.

Андрей Скабелка. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 00:53
Ярославский "Локомотив" под руководством экс-тренера "Барыса" Андрея Скабелки стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open, передает корреспондент Vesti.kz

Изначально в турнире должны были выступить пять команд, но "Авангард" из-за заражения коронавирусом в команде отказался от участия. Перед стартом эпидемия случилась и в составе хозяев - "Сочи", где, по данным Sport24.ru, заболели 10 игроков.

В итоге формат турнира был изменен перед началом: организаторы начали серию из трех матчей между "Локомотивом" и СКА и между олимпийской сборной России (до 20 лет) и молодежной командой "Сочи" (фактически МХК "Капитан"). 

В первых двух матчах "Локомотив" потерпел поражения со счетом 0:6 и 2:6, но в третьем обыграл СКА - 6:2. В последний турнира организаторы вновь изменили правила: вместо финала между победителями серий решено было разыграть трофей в матче "Локомотив" - СКА, в котором 8 августа со счетом 3:2 победили ярославцы. 

49-летний Скабелка в мае подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды становился победителем дивизиона Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.
Метки:
Локомотив ХК Скабелка Андрей Барыс в КХЛ СКА ХК Сборная РК по хоккею Авангард Коронавирус Сочи ХК Сборная России по хоккею КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 00:53
© 2008 - 2020 ТОО «EML»