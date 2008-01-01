Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"

Ярославский "Локомотив
" под руководством экс-тренера "Барыса
" Андрея Скабелки
стал победителем предсезонного турнира Sochi Hockey Open, передает корреспондент Vesti.kz
.
Изначально в турнире должны были выступить пять команд, но "Авангард" из-за заражения коронавирусом в команде отказался от участия. Перед стартом эпидемия случилась и в составе хозяев - "Сочи", где, по данным Sport24.ru, заболели 10 игроков.
В итоге формат турнира был изменен перед началом: организаторы начали серию из трех матчей между "Локомотивом" и СКА и между олимпийской сборной России (до 20 лет) и молодежной командой "Сочи" (фактически МХК "Капитан").
В первых двух матчах "Локомотив" потерпел поражения со счетом 0:6
и 2:6
, но в третьем обыграл
СКА - 6:2. В последний турнира организаторы вновь изменили правила: вместо финала между победителями серий решено было разыграть трофей в матче "Локомотив" - СКА, в котором 8 августа со счетом 3:2 победили ярославцы.
49-летний Скабелка в мае подписал
трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды становился победителем дивизиона Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.