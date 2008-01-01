"Барыс" объявил о подписании контракта с казахстанским хоккеистом

Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов
подписал новый контракт с "Барысом
", объявил официальный сайт
клуба.
Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года и носит двусторонний характер, то есть хоккеист может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб "Номад" в ВХЛ. Квалификационное предложение защитник принял
со второго раза.
22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за "Барыс" восемь матчей, а в 41 игре за "Номад" он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах. В системе "Барыса" он находится с 2015 года.
За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите.