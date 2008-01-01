"Барыс" объявил о подписании контракта с казахстанским хоккеистом

Он выступал на двух ЧМ.

Кирилл Полохов. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:36
Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов подписал новый контракт с "Барысом", объявил официальный сайт клуба. 

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года и носит двусторонний характер, то есть хоккеист может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб "Номад" в ВХЛ. Квалификационное предложение защитник принял со второго раза. 

22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за "Барыс" восемь матчей, а в 41 игре за "Номад" он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах. В системе "Барыса" он находится с 2015 года. 

За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите. 
Метки:
Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею Номад ХК КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:36
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