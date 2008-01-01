"Барыс" сделал заявление о месте проведения домашних матчей в новом сезоне КХЛ

Уже появился календарь регулярного чемпионата.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:02
Казахстанский "Барыс" пока не знает, где проведет домашние матчи на старте следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Накануне КХЛ представила календарь нового регулярного чемпионата, который пройдет с 3 сентября по 27 февраля 2021 года. 

"Где "Барыс" проведет первые домашние игры, мы сообщим дополнительно, руководство клуба в процессе решения этого вопроса", - говорится в сообщении клуба в соцсетях. 

Отметим, что новый сезон "Барыс" начнет 3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь". 

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что "Барыс" рассматривает вариант начала сезона в России в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ. 

Предсезонные сборы "Барыс" начал 3 августа и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.
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Сегодня 21:02
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