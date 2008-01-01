"Барыс" сделал заявление о месте проведения домашних матчей в новом сезоне КХЛ

Казахстанский "Барыс
" пока не знает, где проведет домашние матчи на старте следующего сезона Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
Накануне КХЛ представила
календарь нового регулярного чемпионата, который пройдет с 3 сентября по 27 февраля 2021 года.
"Где "Барыс" проведет первые домашние игры, мы сообщим дополнительно, руководство клуба в процессе решения этого вопроса", - говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Отметим, что новый сезон "Барыс" начнет
3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь".
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал
, что "Барыс" рассматривает вариант начала сезона в России в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ.
Предсезонные сборы "Барыс" начал
3 августа и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.