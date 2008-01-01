Скабелка одержал первую победу после ухода из "Барыса"

Экс-тренер "Барыса
" Андрей Скабелка
впервые победил с "Локомотивым
", передает корреспондент Vesti.kz
.
В третьем матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open ярославский клуб со счетом 6:2 обыграл СКА
. В первой встрече клуб Скабелки уступил
с результатом 0:6, а во второй - 2:6
.
49-летний Скабелка в мае подписал
трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды становился победителем дивизиона Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.