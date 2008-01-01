Скабелка одержал первую победу после ухода из "Барыса"

В мае он получил трехлетний контракт.

Фото: КХЛ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 00:27
Экс-тренер "Барыса" Андрей Скабелка впервые победил с "Локомотивым", передает корреспондент Vesti.kz

В третьем матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open ярославский клуб со счетом 6:2 обыграл СКА. В первой встрече клуб Скабелки уступил с результатом 0:6, а во второй - 2:6



49-летний Скабелка в мае подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды становился победителем дивизиона Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.
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Скабелка Андрей Локомотив ХК СКА ХК КХЛ Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею
Хоккей КХЛ
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Сегодня 00:27
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