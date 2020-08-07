КХЛ представила календарь всех матчей "Барыса" в новом сезоне

В турнире сыграют 23 клуба.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 22:04
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте представила представила календарь на сезон-2020/21.

В сезоне сыграют 23 клуба, среди которых казахстанский "Барыс". Полностью с календарем можно ознакомиться здесь. При этом ни "Барыс", ни КХЛ не объявили место проведения домашних матчей - лига подтверждала возможность переезда клуба в Россию. 

Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней - 142.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей между командами своего дивизиона и шесть-восемь - с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.



В календаре КХЛ предусмотрены пять пауз: три из них для этапов Евротура - с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Завершится сезон до 30 апреля - на эту дату поставлен седьмой матч финальной серии, если он потребуется. 

Календарь матчей "Барыса" в сентябре:

3 сентября: "Динамо" (Рига) - "Барыс"

5 сентября: "Динамо" (Минск) - "Барыс"

7 сентября: ЦСКА - "Барыс"

10 сентября: "Барыс" - "Куньлунь"

12 сентября: "Барыс" - "Динамо" (Москва)

14 сентября: "Барыс" - ЦСКА 

18 сентября: "Барыс" - "Динамо" (Рига)

20 сентября: "Северсталь" - "Барыс"

22 сентября: "Металлург" - "Барыс" 

27 сентября: "Куньлунь" - "Барыс" 

29 сентября: "Витязь" - "Барыс"

Полный календарь КХЛ
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Сегодня 22:04
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