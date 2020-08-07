КХЛ представила календарь всех матчей "Барыса" в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на официальном сайте представила представила календарь на сезон-2020/21.
В сезоне сыграют 23 клуба, среди которых казахстанский "Барыс
". Полностью с календарем можно ознакомиться здесь
. При этом ни "Барыс", ни КХЛ не объявили место проведения домашних матчей - лига подтверждала
возможность переезда клуба в Россию.
Регулярный чемпионат стартует 2 сентября и продлится до 27 февраля, количество игровых дней - 142.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), еще восемь-десять матчей между командами своего дивизиона и шесть-восемь - с клубами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.
В календаре КХЛ предусмотрены пять пауз: три из них для этапов Евротура - с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).
Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Завершится сезон до 30 апреля - на эту дату поставлен седьмой матч финальной серии, если он потребуется.
Календарь матчей "Барыса" в сентябре
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3 сентября: "Динамо" (Рига) - "Барыс"
5 сентября: "Динамо" (Минск) - "Барыс"
7 сентября: ЦСКА - "Барыс"
10 сентября: "Барыс" - "Куньлунь"
12 сентября: "Барыс" - "Динамо" (Москва)
14 сентября: "Барыс" - ЦСКА
18 сентября: "Барыс" - "Динамо" (Рига)
20 сентября: "Северсталь" - "Барыс"
22 сентября: "Металлург" - "Барыс"
27 сентября: "Куньлунь" - "Барыс"
29 сентября: "Витязь" - "Барыс"
Полный календарь КХЛ