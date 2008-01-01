"Барыс" договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Он дважды играл на ЧМ.

Кирилл Полохов. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:59
Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов принял квалификационное предложение "Барыса", сообщает "Шайба.kz". 

Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб "Номад" в ВХЛ. Предложение защитник принял не сразу

22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за "Барыс" восемь матчей, а в 41 игре за "Номад" он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах. 

За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите. 
Метки:
Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею Номад ХК КХЛ
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Сегодня 20:59
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