"Барыс" договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Кирилл Полохов
принял квалификационное предложение "Барыса
", сообщает "Шайба.kz
".
Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб "Номад" в ВХЛ. Предложение защитник принял не сразу
.
22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за "Барыс" восемь матчей, а в 41 игре за "Номад" он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах.
За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите.