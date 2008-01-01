Ставший россиянином экс-капитан молодежной сборной Казахстана снова оказался на драфте отказов КХЛ

Челябинский "Трактор
" повторно поместил защитника Юрия Сергиенко
в список отказов, сообщает официальный сайт
клуба.
В течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) может предложить контракт 25-летнему Сергиенко. Впервые на драфт отказов его отправили
21 июля.
В прошедшем сезоне Сергиенко провел 43 матча и отметился шестью результативными передачами. В КХЛ он дебютировал в сентябре 2015 года и до "Трактор" играл за ЦСКА, "Торпедо", "Сибирь", "Спартак" и "Салават Юлаев". Всего в лиге в активе защитника 46 (13+33) очков в 242 матчах.
На взрослом уровне Сергиенко дебютировал в 2011 году за вторую команду усть-каменогорского "Торпедо", а уже в следующем сезоне играл за главную команду родного клуба. В составе юношеской (до 18 лет) и молодежной (до 20) сборных Казахстана он участвовал в двух чемпионатах мира, причем на МЧМ-2020 был капитаном команды.
В 2014 году Сергиенко перешел
в систему ЦСКА и принял российское гражданство.