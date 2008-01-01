Ставший россиянином экс-капитан молодежной сборной Казахстана снова оказался на драфте отказов КХЛ

Он выступал на четырех ЧМ.

Юрий Сергиенко (справа). Фото: ХК "Трактор"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:00
Челябинский "Трактор" повторно поместил защитника Юрия Сергиенко в список отказов, сообщает официальный сайт клуба. 

В течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предложить контракт 25-летнему Сергиенко. Впервые на драфт отказов его отправили 21 июля. 

В прошедшем сезоне Сергиенко провел 43 матча и отметился шестью результативными передачами. В КХЛ он дебютировал в сентябре 2015 года и до "Трактор" играл за ЦСКА, "Торпедо", "Сибирь", "Спартак" и "Салават Юлаев". Всего в лиге в активе защитника 46 (13+33) очков в 242 матчах.

На взрослом уровне Сергиенко дебютировал в 2011 году за вторую команду усть-каменогорского "Торпедо", а уже в следующем сезоне играл за главную команду родного клуба. В составе юношеской (до 18 лет) и молодежной (до 20) сборных Казахстана он участвовал в двух чемпионатах мира, причем на МЧМ-2020 был капитаном команды. 

В 2014 году Сергиенко перешел в систему ЦСКА и принял российское гражданство. 
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Трактор Торпедо УК ХК Сборная РК по хоккею ЦСКА КХЛ Сибирь Спартак Москва Салават Юлаев
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Сегодня 19:00
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