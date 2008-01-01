КХЛ объявила дату и соперника "Барыса" по первому матчу в новом сезоне

Казахстанский "Барыс
" узнал соперника по первому матчу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz
.
Им 3 сентября станет рижское "Динамо
". Местом проведения матча, согласно календарю, указана столица Латвии.
Первый же домашний матч "Барыс" должен провести 10 сентября против китайского "Куньлуня
". При этом пока неизвестно, будет ли клуб проводить игры в Казахстане. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал
, что "Барыс" рассматривает вариант начать сезон в России в связи с ситуацией с коронавирусом и закрытием границ.
Полный календарь матчей "Барыса" в новом сезоне КХЛ объявит в 21:30 по времени Нур-Султана.
Предсезонные сборы "Барыс" начал
3 августа и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.