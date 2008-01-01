"Барыс" проведет товарищеские матчи с клубами КХЛ и ВХЛ

Учебно-тренировочные сборы "Барыса" продлятся до 20-го августа, сообщается на сайте клуба.

Напомним, с 5-го августа команда начала собираться в столице, но пока в ее расположение прибыли не все игроки.

После УТС команда проведет ряд товарищеских встреч.

21 и 23 августа в Нур-Султане состоятся игры с ХК "Торпедо" (Усть-Каменогорск), 27 и 29 августа - с ХК "Сарыарка" (Караганда).

31 августа в Екатеринбурге будет сыгран матч с ХК "Автомобилист" .

Напомним, что старт сезона-2020/21 в КХЛ запланирован на 2 сентября.