Скабелка после ухода из "Барыса" потерпел с новым клубом второе подряд поражение с шестью шайбами

Экс-тренера "Барыса
" Андрей Скабелка
пока не имеет побед в "Локомотиве
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Во втором матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open ярославский клуб со счетом 2:6 уступил СКА
. В первой встрече санкт-петербуржцы выиграли
с результатом 6:0.
Третий матч между "Локомотивом" и СКА пройдет 7 августа и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. По словам Скабелки, у 12 пропущенных шайб за два матча есть объяснение.
"Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Было больше хороших моментов. Где-то что-то уже получалось. Но, конечно, пока больше вопросов, над которыми надо работать. Особенно не получился второй период - и по счету, и по игре. Поэтому такой результат.
12 шайб за два матча - повод еще больше работать. Здесь злость не поможет. Все шайбы разные. Мы меняем оборону, для многих ребят это новые моменты, и пока не все работают на автомате. Ребята опаздывают не из-за скорости, а просто не успевают по мысли: кто куда должен идти, кто за какой отрезок отвечает. Работы много, время у нас есть", - цитирует Скабелку "Спорт-Экспресс
".
49-летний Скабелка в мае подписал
трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.