Российский город отказался принимать домашние матчи "Барыса"

До начала сезона остается меньше месяца.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:04
Казанский Дворец спорта отказался принимать домашние матчи "Барыса" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает "Татар-информ".

"Мы не ведем переговоров с "Барысом". Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано", - сообщили во Дворце спорта.

Ранее сообщалось, что казанский "Ак Барс" вызвался помочь "Барысу" с проведением домашних матчей в следующем сезоне КХЛ. Клуб был готов предоставить как раз Дворец спорта. 

По данным "Бизнес Online", у "Барыса" есть еще один вариант в России. Вариант с переносом домашних матчей казахстанского клуба в другой город ранее подтверждал президент КХЛ Алексей Морозов.

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. При этом "Барыс" начал сборы лишь в августе и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.  
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Сегодня 20:04
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