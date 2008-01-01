Российский город отказался принимать домашние матчи "Барыса"

Казанский Дворец спорта отказался принимать домашние матчи "Барыса
" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). Об этом сообщает "Татар-информ
".
"Мы не ведем переговоров с "Барысом". Принять их на следующий сезон мы не сможем, так как лед уже занят фигуристами, и все давно расписано", - сообщили во Дворце спорта.
Ранее сообщалось, что казанский "Ак Барс" вызвался помочь
"Барысу" с проведением домашних матчей в следующем сезоне КХЛ. Клуб был готов предоставить как раз Дворец спорта.
По данным "Бизнес Online
", у "Барыса" есть еще один вариант в России. Вариант с переносом домашних матчей казахстанского клуба в другой город ранее подтверждал
президент КХЛ Алексей Морозов
.
Новый сезон КХЛ должен стартовать
2 сентября. При этом "Барыс" начал сборы лишь в августе и пока работает только казахстанским составом - легионеры не могут присоединиться к команде из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в стране.