У хоккеистов клуба КХЛ подтвердили коронавирус

Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба "Сочи", передают РИА Новости.

Клуб уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке. Зараженные и контактная группа изолированы.

Напомним, новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. КХЛ ранее сообщила, что лишь резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на дату старта регулярного чемпионата.

Предсезонные сборы в Нур-Султане уже начал "Барыс", правда пока собралась не вся команда. Игроки. которые находятся в столице Казахстана, сдали тесты на коронавирус.