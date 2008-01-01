У хоккеистов клуба КХЛ подтвердили коронавирус

Ранее Лига сообщала, что может отложить дату рестарта, если будет необходимость.

Фото: hightech.fm©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:40

Два случая заражения коронавирусом подтверждены Роспотребнадзором среди игроков хоккейного клуба "Сочи", передают РИА Новости.

Клуб уведомил КХЛ о случаях положительных тестов игроков на COVID-19 в установленном порядке. Зараженные и контактная группа изолированы. 

Напомним, новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. КХЛ ранее сообщила, что лишь резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может повлиять на дату старта регулярного чемпионата. 

Предсезонные сборы в Нур-Султане уже начал "Барыс", правда пока собралась не вся команда. Игроки. которые находятся в столице Казахстана, сдали тесты на коронавирус.

Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:40
© 2008 - 2020 ТОО «EML»