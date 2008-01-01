"Барыс" вернул нападающего из казахстанского клуба

Казахстанский форвард Михаил Рахманов продолжит карьеру в системе "Барыса", сообщается на сайте столичного клуба. Хоккеист подписал годовой контракт и будет выступать за "Номад" из ВХЛ.

Отметим, что Рахманов хорошо знаком болельщикам "Барыса". Ранее на протяжении пяти сезонов он уже играл в командах из системы клуба, а затем выступал в различных казахстанских клубах. До перехода в "Номад" Рахманов играл за кокшетауский "Арлан". В 60 матчах чемпионата Казахстана он набрал 47 (20+27) очков.

Также годовые контракты с "Номадом" подписали защитник Михаил Тарасов и нападающий Дмитрий Макеев.

Тарасов перешел в клуб ВХЛ из "Снежных Барсов", где он провел два последних года. В прошлом сезоне он отыграл в МХЛ 50 матчей и заработал 10 (2+8) очков.

Макеев выступает в командах системы "Барыса" с 2014 года. Прошлый сезон он начинал в "Номаде", за который сыграл 13 матчей в ВХЛ. После этого отправился в павлодарский "Иртыш". В чемпионате Казахстана форвард провел 24 встречи и записал в свой актив 5 (2+3) очков.