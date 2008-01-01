Участник ЧМ с опытом игры в США подписал контракт с "Барысом"

"Барыс" и защитник Тамирлан Гайтамиров заключили пробное соглашение, рассчитанное до 31 августа 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.



Последние несколько лет защитник провел в различных североамериканских юниорских лигах. Предыдущим клубом Гайтамирова был "Дес Мойнс", в котором хоккеист провел 23 матча и сделал три голевые передачи.



На молодежном чемпионате мира в Чехии Гайтамиров был капитаном сборной Казахстана. За семь игр турнира он отметился одним ассистом.



Ранее "Барыс" объявил о подписании контрактов с защитником Мадияром Ибрайбековым и нападающим Дмитрием Пресновым.