Участник ЧМ с опытом игры в США подписал контракт с "Барысом"

Он был капитаном сборной.

Тамирлан Гайтамиров (6). Фото: novojicinsky.denik.cz
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:13

"Барыс" и защитник Тамирлан Гайтамиров заключили пробное соглашение, рассчитанное до 31 августа 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

Последние несколько лет защитник провел в различных североамериканских юниорских лигах. Предыдущим клубом Гайтамирова был "Дес Мойнс", в котором хоккеист провел 23 матча и сделал три голевые передачи.

На молодежном чемпионате мира в Чехии Гайтамиров был капитаном сборной Казахстана. За семь игр турнира он отметился одним ассистом.

Ранее "Барыс" объявил о подписании контрактов с защитником Мадияром Ибрайбековым и нападающим Дмитрием Пресновым

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:13
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