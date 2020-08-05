"Барыс" подобрал клуб для своих воспитанников

Ряд игроков из детско-юношеской школы "Барыс"
подписал пробные соглашения с командой "Снежные Барсы"
, выступающий в Молодежной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт
столичного клуба.
Контракты действительны до 31 августа 2020 года. Все спортсмены пройдут предсезонные сборы, после чего тренерский штаб объявит о возможном продлении соглашений.
Пробные контракты заключили: Николай Шульга, Даниил Цыбин, Константин Морожников, Динмухамед Кайыржан, Егор Кабатаев, Ален Жакежанов, Тамерлан Бейсембиев, Актан Бахитжанов, Дармен Габдуллин (контракт юниора), Климентий Царёв, Абылайхан Сулейменов, Кирилл Никитин, Мади Жакан, Али Алибек, Джелал-ад-Дин Амирбеков, Филипп Колесников, Владислав Пестов, Евгений Фокин, Хакназар Кенесбай, Дмитрий Колодюк, Али Касенов, Абай Мангисбаев и Батыр Маркабаев.
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