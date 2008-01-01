"Барыс" объявил о подписании двух хоккеистов

Защитник Мадияр Ибрайбеков
и нападающий Дмитрий Преснов
продолжат выступать в системе "Барыса"
, сообщает официальный сайт клуба.
Оба хоккеиста подписали двухсторонние контракты сроком на один год.
Ибрайбеков прошлый сезон провел в "Номаде"
, был его капитаном. За 51 матч в дебютном сезоне в ВХЛ защитник набрал девять (1+8) очков. В системе "Барыса" игрок находится с 2011 года.
Преснов играет в системе "Барыса" с 2013 года. Форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он успел сыграть восемь матчей в ВХЛ за "Номад", результативными действиями не отметился.
Фото: ХК "Барыс"