"Барыс" объявил о подписании двух хоккеистов

Это защитник и нападающий.

Мадияр Ибрайбеков. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 10:45
Защитник Мадияр Ибрайбеков и нападающий Дмитрий Преснов продолжат выступать в системе "Барыса", сообщает официальный сайт клуба.

Оба хоккеиста подписали двухсторонние контракты сроком на один год.

Ибрайбеков прошлый сезон провел в "Номаде", был его капитаном. За 51 матч в дебютном сезоне в ВХЛ защитник набрал девять (1+8) очков. В системе "Барыса" игрок находится с 2011 года.

Преснов играет в системе "Барыса" с 2013 года. Форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он успел сыграть восемь матчей в ВХЛ за "Номад", результативными действиями не отметился.


Фото: ХК "Барыс"
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Сегодня 10:45
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