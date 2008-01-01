Новичок "Барыса"? Форвард из НХЛ близок к переходу в клуб КХЛ

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Хо-Сэнг
может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает в твиттере журналист Дэвид Паньотта.
24-летний канадец близок к подписанию контракта с одним из клубов КХЛ.
В сезоне-2019/2020 нападающий выступал за фарм-клубы "Айлендерс" и "Сент-Луис Блюз" в Американской хоккейной лиге. В 22 матчах Хо-Сэнг набрал 13 (4+9) очков.
В НХЛ Хо-Сэнг провел 53 игры и набрал 24 (7+17) очка. В АХЛ на его счету 178 матчей и 123 (30+93) очка.
Ранее в "Барысе" сообщили
, что намерены подписать еще одного-двух новичков. В межсезонье казахстанский клуб пополнили трое игроков - вратарь Йони Ортио
, нападающие Мэтт Фрэттин
и Якоб Лилья
.