"Барыс" нашел город в России для начала нового сезона КХЛ

Старт намечен на 2 сентября.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:33
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в эфире "Матч ТВ" рассказал о ситуации с иностранными клубами, в том числе с "Барысом", в преддверии нового сезона.

По его словам, новый чемпионат "на 99 процентов" начнется 2 сентября. Морозов добавил, что у "Барыса" имеется вариант с переносом матчей в другой город.

"Иностранные команды в КХЛ? На данный момент нельзя проводить соревнования только в Казахстане, но они уже вышли на сборы. Календарь мы запланировали так, чтобы иностранные команды, такие как "Йокерит", "Барыс" и минское "Динамо", начинали чемпионат матчами в России. Рижское "Динамо"? Мы общались с клубом, они сейчас исключают вариант с переездом. В Латвии сняли карантин, они приступили к работе и планируют играть все домашние матчи на своем льду.

У нас из иностранных команд планируется, что только "Куньлунь" переезжает в Мытищи. Остальные все будут играть дома. Я знаю, что "Барыс" уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего свои матчи перенести в этот город", - сказал Морозов.

Добавим, что "Барыс" уже приступил к сборам и провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса. Игроки уже прошли медобследование и сдали тесты на коронавирус.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:33
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