Бывший защитник "Барыса" подписал контракт с клубом из Европы

Также он выступал в НХЛ.

Кэм Баркер. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:00
Бывший защитник казахстанского "Барыса" Кэм Баркер продлил контракт с французским клубом "Драконы де Руан".

Соглашение 34-летнего канадского хоккеиста рассчитано на один год. В прошлом сезоне Баркер сыграл за "драконов" 13 матчей и набрал девять (2+7) очков.

За "Барыс" Баркер выступал в сезонах 2013-2014 и 2016-2017. Всего в составе казахстанского клуба он провел 101 матч КХЛ и набрал 33 (9+24) очка.

Также защитник выступал в НХЛ за такие команды, как "Чикаго", "Миннесота", "Эдмонтон" и "Ванкувер".  В 2005 и 2006 годах он выигрывал золотые медали на юниорских чемпионатах мира в составе сборной Канады, а также стал обладателем Кубка Шпенглера в 2012 году.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 12:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»