Бывший защитник "Барыса" подписал контракт с клубом из Европы

Бывший защитник казахстанскогопродлил контракт с французским клубомСоглашение 34-летнего канадского хоккеиста рассчитано на один год. В прошлом сезоне Баркер сыграл за "драконов" 13 матчей и набрал девять (2+7) очков.За "Барыс" Баркер выступал в сезонах 2013-2014 и 2016-2017. Всего в составе казахстанского клуба он провел 101 матч КХЛ и набрал 33 (9+24) очка.Также защитник выступал в НХЛ за такие команды, как "Чикаго", "Миннесота", "Эдмонтон" и "Ванкувер". В 2005 и 2006 годах он выигрывал золотые медали на юниорских чемпионатах мира в составе сборной Канады, а также стал обладателем Кубка Шпенглера в 2012 году.