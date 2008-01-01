"Барыс" пополнился участником ЧМ с опытом игры в США

Клуб провел первую тренировку с новым тренером.

Тамирлан Гайтамиров. Фото: shaiba.kz
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:27
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" накануне приступил к предсезонным сборам, проведя первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса.

В числе тренирующихся был замечен потенциальный новичок клуба - воспитанник столичного хоккея Тамирлан Гайтамиров. Последние пять лет хоккеист провел в США, выступая в различных юниорских лигах, информирует "Шайба.kz".

19-летний защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в Чехии. На турнире Гайтамиров сыграл семь матчей и отметился результативной передачей.

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Добавим, что на сбор "Барыса" пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.
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Сегодня 07:27
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