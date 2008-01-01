"Барыс" пополнился участником ЧМ с опытом игры в США

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс"
накануне приступил к предсезонным сборам, проведя первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Михайлиса
.
В числе тренирующихся был замечен потенциальный новичок клуба - воспитанник столичного хоккея Тамирлан Гайтамиров
. Последние пять лет хоккеист провел в США, выступая в различных юниорских лигах, информирует "Шайба.kz
".
19-летний защитник был капитаном молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в Чехии. На турнире Гайтамиров сыграл семь матчей и отметился результативной передачей.
В "Барысе" рассказали о планах на подписание новичков
Добавим, что на сбор "Барыса" пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус.