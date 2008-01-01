Скабелка после ухода из "Барыса" дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе

Первый матч также сыграли два экс-игрока казахстанского клуба.

Андрей Скабелка. Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 00:54
Ярославский "Локомотив" провел первый матч под руководством экс-тренера "Барыса" Андрея Скабелки, передает корреспондент Vesti.kz

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи "железнодорожники" со счетом 0:6 уступили СКА. За клуб из Санкт-Петербурга на второй минуте отличился Евгений Кетов, на 30-й - экс-форвард "Барыса" Линден Вей, на 31-й - Эмиль Галимов, на 46-й - Кирилл Марченко, на 52-й - Лукас Бенгтссон, а на 53-й - Данила Галенюк



В прошедшем матче за "Локомотив" дебютировали канадский вратарь Эдди Паскуале, пропустивший все шесть шайб, и финский защитник Атте Охтамаа - оба хоккеиста перешли в ярославский клуб из "Барыса".



В другом матче Hockey Sochi Open "Сочи", который из-за вспышки коронавируса в команде играет молодежным составом, проиграл олимпийской сборной России - 0:6. Турнир продлится до 8 августа. Команды встретятся друг с другом по три раза, после чего состоятся финал и матч за третье место. 

49-летний Скабелка в мае подписал трехлетний контракт с "Локомотивом", с которым в 1997 году в качестве игрока выигрывал чемпионат России. С 2018 года белорус возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.
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