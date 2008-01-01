Соперник "Барыса" по конференции КХЛ подписал форварда из НХЛ

Хоккеисту 27 лет.

Андрей Чибисов. Фото: illegalcurve.com©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:48
Магнитогорский "Металлург" подписал контракт с форвардом Андреем Чибисовым, сообщает официальный сайт клуба. 

Соглашение с нападающим рассчитано на три года. За "Металлург" Чибисов выступал с 2017 по 2019 год. В его активе 37 (16+21) очков в 92 матчах КХЛ. 

Прошедший сезон 27-летний Чибисов провел в системе "Виннинпеге Джетс". В НХЛ он получил шанс только в двух играх, а в 58 матчах АХЛ за фарм-клуб "Манитобу Мус" набрал 25 (7+18) очков.

В КХЛ Чибисов также выступал за "Югру" и "Ак Барс". Всего в 242 матчах он набрал 69 (26+43) очков. 


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Металлург Барыс в КХЛ НХЛ КХЛ Ак Барс
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:48
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