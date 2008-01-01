"Барыс" провел первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

Казахстанский специалист возглавил клуб в июне.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 22:45
Казахстанский "Барыс" начал предсезонные сборы. Команда провела первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

"Мы наконец-то дождались! "Барыс" провел первое собрание и тренировку на открытом воздухе", - говорится в сообщении клуба во "ВКонтакте". 

На сбор "Барыс" пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты на коронавирус. 















Фото: ХК "Барыс"©

Изначально "Барыс" планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт переносили несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе. 

Напомним, что "Барыс" 17 июня объявил о назначении 51-летнего Михайлиса. С  казахстанским тренером команда стартует в новом сезоне КХЛ, который планируется начать  2 сентября. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года. 
Метки:
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Хоккей КХЛ
0
Вчера 22:45
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