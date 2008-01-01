"Барыс" провел первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса

Казахстанский "Барыс
" начал предсезонные сборы. Команда провела первую тренировку под руководством Юрия Михайлиса
.
"Мы наконец-то дождались! "Барыс" провел первое собрание и тренировку на открытом воздухе", - говорится в сообщении клуба во "ВКонтакте
".
На сбор "Барыс" пока прибыли только казахстанские хоккеисты. Перед началом УТС игроки сдали тесты
на коронавирус.
Фото
: ХК "Барыс"©
Изначально "Барыс" планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт переносили
несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе.
Напомним, что "Барыс" 17 июня объявил
о назначении 51-летнего Михайлиса. С казахстанским тренером команда стартует в новом сезоне КХЛ, который планируется начать 2 сентября. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.