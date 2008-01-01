Хоккеисты "Барыса" сдали тесты на коронавирус и приступили к сборам

В столицу приехали не все игроки.

Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:25
Казахстанские хоккеисты "Барыса" приступили к подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба клуба. 

Игроки уже сдали тесты на коронавирус, а сегодня, 3 августа, получив их результаты, приступили к медицинскому осмотру и тестам. 

"Других хоккеистов мы ждем, как только вопросы с пересечением государственных границ будут урегулированы", - говорится в заявлении клуба. 

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Изначально "Барыс" планировал начать сборы в середине июля, но из-за карантина в Казахстане старт перенесили несколько раз. Готовиться к сезону клуб планирует на своей базе. 

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Метки:
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:25
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