Соперники "Барыса" по конференции КХЛ обменялись победами в предсезонных матчах

Хоккеисты "Автомобилиста
" победили "Салават Юлаев
" во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра в Уфе проходила сегодня, 3 августа, и завершилась со счетом 3:1. За клуб из Екатеринбурга на 30-й минуте забил Анатолий Голышев
, на 55-й - Алексей Макеев
, а на 59-й - Джефф Плэтт,
на что хозяева смогли ответить лишь шайбой Петра Хохрякова
на 34-й.
Днем ранее "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 6:4 в основное время, отыгравшись с 0:3 и 1:4.
Отметим, что в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял четвертое место на "Востоке", а "Салават Юлаев" - шестое. Победителем конференции стал казанский "Ак Барс
", а вторым финишировал казахстанский "Барыс
". Новый сезон КХЛ планирует начать 2 сентября.