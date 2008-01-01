Соперники "Барыса" по конференции КХЛ обменялись победами в предсезонных матчах

В первой игре случился камбэк с 1:4.

Фото: ХК "Салават Юлаев"©
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Сегодня 17:37
Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Салават Юлаев" во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Уфе проходила сегодня, 3 августа, и завершилась со счетом 3:1. За клуб из Екатеринбурга на 30-й минуте забил Анатолий Голышев, на 55-й - Алексей Макеев, а на 59-й - Джефф Плэтт, на что хозяева смогли ответить лишь шайбой Петра Хохрякова на 34-й. 



Днем ранее "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 6:4 в основное время, отыгравшись с 0:3 и 1:4. 



Отметим, что в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял четвертое место на "Востоке", а "Салават Юлаев" - шестое. Победителем конференции стал казанский "Ак Барс", а вторым финишировал казахстанский "Барыс". Новый сезон КХЛ планирует начать 2 сентября. 
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Автомобилист Салават Юлаев КХЛ Барыс в КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 17:37
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