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Соперники "Барыса" по конференции КХЛ обменялись победами в предсезонных матчах

В первой игре случился камбэк с 1:4.

Соперники "Барыса" по конференции КХЛ обменялись победами в предсезонных матчах
Фото: ХК "Салават Юлаев"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Салават Юлаев" во втором товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Уфе проходила сегодня, 3 августа, и завершилась со счетом 3:1. За клуб из Екатеринбурга на 30-й минуте забил Анатолий Голышев, на 55-й - Алексей Макеев, а на 59-й - Джефф Плэтт, на что хозяева смогли ответить лишь шайбой Петра Хохрякова на 34-й. 



Днем ранее "Салават Юлаев" победил "Автомобилист" со счетом 6:4 в основное время, отыгравшись с 0:3 и 1:4. 



Отметим, что в прошлом сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял четвертое место на "Востоке", а "Салават Юлаев" - шестое. Победителем конференции стал казанский "Ак Барс", а вторым финишировал казахстанский "Барыс". Новый сезон КХЛ планирует начать 2 сентября. 

 

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Метки:
Автомобилист Салават Юлаев КХЛ Барыс в КХЛ

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