КХЛ оценила успехи Скабелки в "Барысе"

Белорус ушел в российский клуб.

Андрей Скабелка в "Локомотиве". Фото: КХЛ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 16:44
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в превью к предсезонному турниру Sochi Hockey Open отметил успехи нового главного тренера "Локомотива" Андрея Скабелки в казахстанском "Барысе". 

Белорус в мае подписал трехлетний контракт с ярославским клубом, с которым в 1997 году в качестве игрока становился чемпионом России. 

"С новым главным тренером приехал на турнир и "Локомотив". Андрей Скабелка потихоньку выходит в топ наставников КХЛ. Его "Барыс" был в прошедшем сезоне весьма убедителен: второе место на "Востоке" по итогам регулярного чемпионата, уверенная победа над "Магниткой" в первом раунде плей-офф (4-1), - все это обещало яростную и непредсказуемую борьбу за лидерство в конференции. Однако пандемия внесла свои коррективы, а главный тренер предпочел перебраться в Россию. Какой предстанет его новая команда на первом предсезонном турнире?" - задается вопросом сайт КХЛ. 

Турнир в Сочи пройдет с 4 по 8 августа. Вместе с "Локо" на нем сыграют "Сочи", олимпийская сборная России (до 20 лет) и СКА. 

49-летний Скабелка с 2018 года возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира. 
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Сегодня 16:44
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