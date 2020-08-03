КХЛ оценила успехи Скабелки в "Барысе"

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Белорус в мае подписал трехлетний контракт с ярославским клубом, с которым в 1997 году в качестве игрока становился чемпионом России.
"С новым главным тренером приехал на турнир и "Локомотив". Андрей Скабелка потихоньку выходит в топ наставников КХЛ. Его "Барыс" был в прошедшем сезоне весьма убедителен: второе место на "Востоке" по итогам регулярного чемпионата, уверенная победа над "Магниткой" в первом раунде плей-офф (4-1), - все это обещало яростную и непредсказуемую борьбу за лидерство в конференции. Однако пандемия внесла свои коррективы, а главный тренер предпочел перебраться в Россию. Какой предстанет его новая команда на первом предсезонном турнире?" - задается вопросом сайт КХЛ.
Турнир в Сочи пройдет с 4 по 8 августа. Вместе с "Локо" на нем сыграют "Сочи", олимпийская сборная России (до 20 лет) и СКА.
49-летний Скабелка с 2018 года возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана. С ним клуб дважды выигрывал дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина, а национальная команда вернулась в элитный дивизион чемпионата мира.
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