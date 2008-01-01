У "Барыса" возникли очень серьезные проблемы - Алексей Шевченко

Российский эксперт и журналист "Спорт-Экспресса
" Алексей Шевченко
прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг казахстанского "Барыса"
и других иностранных клубов КХЛ перед стартом нового сезона.
"Как стало известно, у иностранных клубов КХЛ возникли очень серьезные проблемы, связанные с пересечением границ. Дело в том, что многие хоккеисты не могут получить визы. Речь не о тех, у кого контракт с российскими клубами. Проблема у хоккеистов рижского "Динамо", "Йокерита", иностранцах, которые собираются выступать за "Барыс" и "Куньлунь Ред Стар". Там уже нужно не вмешательство лиги, а вмешательство министерства спорта, а у них просто руки не доходят, да и никто им особо в МИД не помогает. И когда решится вопрос, никому не известно, не исключено, что до сентября никаких изменений не будет.
Первым спохватился обычно медлительный "Куньлунь". Но у них и выбора нет. Они тут же договорились с российскими игроками, которые сейчас без работы, причем это позволит им еще и существенно сэкономить. В Мытищи на сбор приедут вратари Дмитрий Шикин, белорус Александр Китаров, Константин Глазачев и Денис Осипов. Плюс ребята, выступавшие за китайские клубы в ВХЛ. Смешно будет, если вопрос с легионерами решится и им дадут визы, тогда будет слишком много вратарей. Но расставаться легче, чем заниматься в неполном составе. Но рижане или финны на такой смелый шаг пойти не могут, а им просто запретят приезжать в Россию и даже проводить домашние матчи на нашей территории. В КХЛ, впрочем, не считают проблему серьезной, говорят, что впереди еще месяц и все решится", - написал Шевченко.
"Барыс" начнет сезон КХЛ в России
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов уведомил клубы о том, что сезон-2020/21 начнется 2 сентября, однако за месяц до старта все еще нет расписания.
Сообщалось, что трудности
связаны с иностранными клубами. МИД не выдает визы иностранцам из рижского "Динамо", "Барыса", финского "Йокерита" и китайского "Куньлуня". По этой причине сформировать расписание пока не представляется возможным.