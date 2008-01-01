Хоккеисты из конференции "Барыса" подрались в предсезонном матче

Казанский "Ак Барс
" победил нижнекамский "Нефтехимик
" в предсезонном матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Вторая игра между командами прошла сегодня, 1 августа, и завершилась со счетом 4:1. У хозяев на 19-й и 47-й минутах забил Станислав Галиев
, один раз реализовавший большинство, на 25-й отличился Джастин Азеведо
, а на 56-й в меньшинстве - экс-форвард "Барыса" Патрис Кормье
. У "Нефтехимика" автором единственной шайбы на 43-й минуте в большинстве стал Булат Шафигуллин
.
При этом на девятой минуте в матче случилась драка между Михаилом Фисенко
из "Ак Барса" и Романом Граборенко
из "Нефтехимика". Интересно, что после обмена ударами защитники пожали руки друг другу.
"Бойцовский остров UFC перемещается на "Татнефть Арену", - пошутил "Ак Барс" в Instagram.
Отметим, что в матче днем ранее "Нефтехимик" обыграл
"Ак Барс" со счетом 3:2. Этот матч стал первым в предсезонке для обоих клубов.
В прошлом сезоне "Ак Барс" стал победителем Восточной конференции КХЛ, опередив "Барыс
", а "Нефтехимик" занял восьмое место. В июле казанский клуб подписал
35-летнего форварда сборной Казахстана Найджела Доуса
, который с 2011 по 2018 год выступал за "Барыс".
Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. На следующей неделе сборы должен начать
"Барыс", который перенес УТС из-за карантина в Казахстане.