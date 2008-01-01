Хоккеисты из конференции "Барыса" подрались в предсезонном матче

Клуб пошутил, что Бойцовский остров переехал на их арену.

Михаил Фисенко (слева) и Роман Граборенко. Фото: ХК "Ак Барс"©
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Сегодня 20:25
Казанский "Ак Барс" победил нижнекамский "Нефтехимик" в предсезонном матче, передает корреспондент Vesti.kz

Вторая игра между командами прошла сегодня, 1 августа, и завершилась со счетом 4:1. У хозяев на 19-й и 47-й минутах забил Станислав Галиев, один раз реализовавший большинство, на 25-й отличился Джастин Азеведо, а на 56-й в меньшинстве - экс-форвард "Барыса" Патрис Кормье. У "Нефтехимика" автором единственной шайбы на 43-й минуте в большинстве стал Булат Шафигуллин.

При этом на девятой минуте в матче случилась драка между Михаилом Фисенко из "Ак Барса" и Романом Граборенко из "Нефтехимика". Интересно, что после обмена ударами защитники пожали руки друг другу. 

"Бойцовский остров UFC перемещается на "Татнефть Арену", - пошутил "Ак Барс" в Instagram. 

Отметим, что в матче днем ранее "Нефтехимик" обыграл "Ак Барс" со счетом 3:2. Этот матч стал первым в предсезонке для обоих клубов. 

В прошлом сезоне "Ак Барс" стал победителем Восточной конференции КХЛ, опередив "Барыс", а "Нефтехимик" занял восьмое место. В июле казанский клуб подписал 35-летнего форварда сборной Казахстана Найджела Доуса, который с 2011 по 2018 год выступал за "Барыс". 

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. На следующей неделе сборы должен начать "Барыс", который перенес УТС из-за карантина в Казахстане. 
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