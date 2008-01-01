"Барыс" назвали одним из худших клубов межсезонья КХЛ

В августе команда приступит к предсезонным сборам.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:15
Блог "Ваша Вторая Любимая Команда" на сайте Sports.ru привел пять худших хоккейных команд, сработавших не лучшим образом на трансфером рынке. Компанию "Торпедо", "Металлургу", "Северстали" и московскому "Динамо" также составил "Барыс".

"Казахстанская команда показывала рост спортивных результатов в двух последних регулярках, хотя в плей-офф ее выступления были не такими очевидно сильными.

Но тяжелая мировая ситуация этого года прямо сказалась на "барсах". Ушел главный тренер вместе с ведущими легионерами. Что во вратарской линии замена Паскуале на Ортио неравноценная, что в нападении никто не гарантирует, что Фрэттин снова зажжет после средненького сезона в "Барысе".

Особенно сиротливо смотрится сейчас линия защиты казахстанцев. Кроме Дица и Блэкера, там готовы сыграть Клещенко, Маклюков, Метальников… В общем, лучше "Барысу" у чужих ворот счастья искать.

Ну и замена главного тренера. В тысячный раз скажу, что я не фанат Скабелки, но поставить на такой пост Михайлиса-старшего - это просто заранее вычеркнуть себя из числа серьезных команд Востока", - говорится в тексте.

Напомним, "Барыс" должен приступить к тренировкам в августе, так как уже 2 сентября стартует очередной сезон в КХЛ.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:15
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