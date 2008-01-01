"Ак Барс" без Доуса проиграл первый матч перед новым сезоном КХЛ

Казанский "Ак Барс" проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). В составе "Нефтехимика" шайбы забросили Булат Шафигуллин (20-я минута), Тимур Хафизов (51-я) и Александр Логинов (56-я). У хозяев дубль сделал Станислав Галиев (45-я и 59-я).

Завтра, 1 августа, команды проведут вторую очную встречу. Стоит отметить, что в этих матчах не сыграет хоккеист сборной Казахстана и "Ак Барса" Найджел Доус, который до сих пор не смог вылететь из Виннипега.

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В других матчах дня хабаровский "Амур" одержал победу над новосибирской "Сибирью". Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0), а шайбы забросили Павел Турбин (42-я минута), Александр Горшков (45) и Денис Голубев (49).

"Сочи" же потерпел поражение от олимпийской сборной России по хоккею (игроки до 20 лет). Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2. В составе победителей дубль сделал Матвей Гуськов (48-я и 55-я минуты), еще одну шайбу забросил Егор Афанасьев (18-я). У "Сочи" отличились Амир Гараев (35-я) и Михаил Гордеев (54-я).

Напомним, новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября.