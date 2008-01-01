"Он в Виннипеге и у него проблемы с документами". Появились подробности по приезду Доуса в "Ак Барс"

Появились подробности, почему нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус по-прежнему не присоединился к казанскому "Ак Барсу". Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на "Спорт Бизнес Online", Доус сейчас находится в Виннипеге и у него проблемы с документами, которые он может решить только сам.

"Казанский клуб выслал форварду тренировочный план с упражнениями на каждый день. С хоккеистом регулярно на связи тренер по физической подготовке "Ак Барса" Нормундс Силиньш.

Отмечается, что Доус полетит в Россию обычным международным рейсом с пересадкой: сначала из Канады в Стамбул или Германию, а уже оттуда в Казань. Планируется, что нападающий прибудет в Казань не раньше 5 августа", - говорится в сообщении.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Доус записал на свой счет 50 (20+30) очков при показателе полезности "-5" и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности "-2".