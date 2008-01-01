"Я полюбил борщ, а вот конина...". Перешедший из "Барыса" в "Авангард" канадец рассказал о первом сезоне в КХЛ

Канадский нападающий Корбэн Найт, который не так давно перешел в омский "Авангард" из "Барыса", в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем опыте, ощущениях от первого сезона в КХЛ и ожиданиях от нового чемпионата.

- Как сложился твой первый сезон в КХЛ?

- Все было хорошо. Поначалу я не знал, чего ожидать, ведь я никогда не был в этой части света. У меня есть много друзей, которые играли в КХЛ, поэтому перед приездом сюда я много с ними разговаривал. Они все отзывались очень хорошо об уровне хоккея, об отношении к игрокам. Люди в России любят хоккей. Я получил большое удовольствие от первого сезона в лиге, это был отличный новый опыт. Хоккей здесь на очень высоком уровне. У нас в Нур-Султане была отличная команда, мне повезло с партнерами. Потребовалось какое-то время на адаптацию, но, когда я привык к культуре и иному образу жизни, мне было абсолютно комфортно и пришла уверенность на льду, а за этим и хороший результат.

- Матчи с "Авангардом" чем запомнились? "Барыс" по-особенному на них настраивался?

- Да, матчи с "Авангардом" были очень важными. Это было принципиальное соперничество двух сильных команд. Все встречи проходили на равных и нам пару раз повезло забить голы на последних минутах. Но победу мог одержать кто угодно, игра действительно шла на равных. Плюс, Скабелка в прошлом тренировал «Авангард». Матчи Омск - Нур-Султан все ждали с нетерпением. Это здорово, когда есть такое соперничество в хорошем смысле. Теперь жду с нетерпением, когда смогу проявить себя, находясь по другую сторону. Думаю, будет весело.

- Было разочарование, когда игры плей-офф были отменены из-за пандемии?

- Да, все были крайне разочарованы. Мы провели хорошую серию против Магнитогорска, здорово играли и прошли раунд за пять матчей. Все тогда с нетерпением ждали следующего раунда с "Сибирью", а получили новость об отмене плей-офф. Хоккеисты весь сезон работают с прицелом на плей-офф, у нашей команды были хорошие шансы, а в итоге все закончилось совсем не так, как всем хотелось бы.



- Ты полюбил что-то из казахской или российской еды? Что не можешь есть до сих пор ни при каких обстоятельствах?

- Я по-настоящему полюбил борщ. Дома никогда его не пробовал, там он не популярен. Теперь же, если где-то будет борщ, я обязательно его съем. А вот конина в Казахстане - это не мое. Пробовал пару раз, и, думаю, на этом мой опыт поедания лошадей и закончится.

- Как считаешь, почему "Авангард" выбрал именно тебя, и в чем совпали твои интересы с клубом?

- Знакомство с тренером Хартли сыграло свою роль. Он знает меня как игрока и как человека. Из бесед с Бобом и моим агентом я понял, что «Авангард» ищет центрального нападающего, который будет полезен как в атаке, так и в обороне. Я именно над этим и работаю, обращая внимание на игру в нападении и на игру в защите. Все идеально сошлось.

- Насколько непредсказуем будет чемпионат? Какие команды будут нашими главными соперниками?

- Введение потолка зарплат определенно скажется. Я думаю, это пойдет на пользу лиге - у команд появятся дополнительные шансы на успех. В этом сезоне, если говорить о Восточной конференции, нашими главными соперниками могут стать Уфа, где состав в значительно степени сохранился, Казань, у которой также сильный состав и многие ребята остались, а еще присоединился Найджел Доус. Наверное, эти две команды я назову нашими главными конкурентами на предстоящий сезон.

Полностью интервью Корбэна Найта можно прочитать здесь.

Напомним, дебют для Найта в КХЛ выдался отличным, но закончить плей-офф с "Барысом" он не смог из-за коронавируса. В итоге канадец завершил сезон, набрав 42 очка - 20 шайб и 22 передачи.