Экс-защитник "Сарыарки
" Эдуардс Янсонс
подписал просмотровый контракт с рижским "Динамо
", сообщает официальный сайт
латвийского клуба.
В прошедшем сезоне 22-летний Янсонс провел за карагандинцев 24 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал девять (3+6) очков. Также на его счету одна результативная передача в шести играх.
При этом прошлый сезон Янсонс начинал в "Динамо". Он провел две игры - против "Нефтехимика" (0:4) в сентябре и ЦСКА (1:6) в октябре, дебютировав в КХЛ.
Также в карьере Янсона были российский "Нефтяник" и ряд латвийских клубов. С сезона-2016/17 он вызывается в сборную Латвии, за которую играл в товарищеских матчах.
Отметим, что в минувшем минувшем регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" заняло предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции. Новый сезон планируют начать 2 сентября.