Хоккеист казахстанского клуба отправился в КХЛ

Защитнику 22 года.

Эдуардс Янсонс. Фото: la.lv©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 22:31
Экс-защитник "Сарыарки" Эдуардс Янсонс подписал просмотровый контракт с рижским "Динамо", сообщает официальный сайт латвийского клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний Янсонс провел за карагандинцев 24 матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал девять (3+6) очков. Также на его счету одна результативная передача в шести играх. 

При этом прошлый сезон Янсонс начинал в "Динамо". Он провел две игры - против "Нефтехимика" (0:4) в сентябре и ЦСКА (1:6) в октябре, дебютировав в КХЛ. 

Также в карьере Янсона были российский "Нефтяник" и ряд латвийских клубов. С сезона-2016/17 он вызывается в сборную Латвии, за которую играл в товарищеских матчах. 

Отметим, что в минувшем минувшем регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" заняло предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции. Новый сезон планируют начать 2 сентября. 
Метки:
КХЛ Сарыарка в ВХЛ Динамо Рига
Хоккей КХЛ
0
Вчера 22:31
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