Найджел Доус пропустит первые игры своего нового клуба

Недавно он подписал годичный контракт вместо возвращения в "Барыс".

Найджел Доус. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 18:47

Форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус пропустит несколько первых контрольных игр "Ак Барса", передает РИА Новости

К своей новой команде уроженец Канады присоединится в начале августа. Причины не называются.

Казанский клуб проведет контрольные игры 31 июля и 1 августа против нижнекамского "Нефтехимика" в Казани, а 4 августа встретится с альметьевским "Нефтяником" на выезде.

Напомним, Доус подписал годичный контракт с "Ак Барсом" в середине июля. Ранее он два года играл за "Автомобилист" из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе", где был натурализован. В межсезонье ходили слухи, что он может вернуться в казахстанскую команду.

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Доус Найджел Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 18:47
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