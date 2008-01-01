Найджел Доус пропустит первые игры своего нового клуба

Форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус пропустит несколько первых контрольных игр "Ак Барса", передает РИА Новости.

К своей новой команде уроженец Канады присоединится в начале августа. Причины не называются.

Казанский клуб проведет контрольные игры 31 июля и 1 августа против нижнекамского "Нефтехимика" в Казани, а 4 августа встретится с альметьевским "Нефтяником" на выезде.

Напомним, Доус подписал годичный контракт с "Ак Барсом" в середине июля. Ранее он два года играл за "Автомобилист" из Екатеринбурга, а перед этим провел семь лет в "Барысе", где был натурализован. В межсезонье ходили слухи, что он может вернуться в казахстанскую команду.