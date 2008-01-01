"Барыс" начнет сезон КХЛ в России

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что иностранные клубы лиги начнут сезон на территории России и могут задержаться там до тех пор, пока вопрос с пересечением границ между государствами не будет разрешен, сообщает "Шайба.kz" со ссылкой на агентство "Р-Спорт".

"Барыс" уведомил лигу". Глава КХЛ прояснил судьбу казахстанского клуба в новом сезоне

"Мы сделаем календарь с учетом ситуации на данный момент. Иностранные клубы по плану должны будут начать сезон с выездных матчей на территории России. Если у них на родине будут проблемы, то они смогут задержаться здесь и какие-то матчи провести на нашей территории. Есть регионы, которые обладают соответствующими регламенту КХЛ аренами и готовы принять такие клубы у себя. Не займет большого времени, чтобы подготовить дворец к официальным матчам.

Мы на связи с руководствами всех клубов. В Казахстане, например, ситуация нормализуется, клуб скорректировал план предсезонной подготовки. Что касается минского и рижского "Динамо", то мы ждем, когда они заключат контракты с игроками и пройдут процедуру заявки на сезон. Тогда у нас будет понимание, сколько иностранцев будет в их составах. Да, у нас есть план "А", есть план "Б". Но все идет к тому, что ситуация нормализуется и мы сможем играть как обычно", - поведал Алексей Морозов, слова которого приводит издание.

Отказ или Россия. Как "Барыс" будет спасать для себя сезон в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ должен стартовать 2 сентября. Из нероссийских клубов в лиге выступают: "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия), "Динамо" (Рига, Латвия), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай) и "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан).

Китайская команда уже заявила о планах проводить свои домашние матчи в подмосковных Мытищах из-за сложностей с пересечением границ в связи с пандемией коронавируса.