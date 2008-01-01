"Барыс" уведомил лигу". Глава КХЛ прояснил судьбу казахстанского клуба в новом сезоне

ХК "Барыс" успеет подготовиться к новому сезону КХЛ, который стартует в начале сентября, считает президент Лиги Алексей Морозов. В интервью Matchtv.ru он рассказал, что казахстанский клуб уведомил о старте тренировок.

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"Барыс" уведомил лигу, что с 3 августа начинает тренировки. Месяца будет достаточно, чтобы нормально подготовиться к новому сезону. Границы пока, к сожалению, закрыты, но мы уже видим изменения в этом направлении и ожидаем, что к началу сентября все ограничения снимут окончательно. Так что предпосылок к тому, что одна из вышеназванных команд не примет участия в следующем сезоне КХЛ, нет", - сказал Морозов.

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Напомним, что "Барыс" несколько раз переносил старт предсезонных сборов, которые планировались на середину июля. В одном из последних интервью главный тренер команды Юрий Михайлис отметил, что новой ориентировочной датой для начала УТС является 10 августа. Между тем сегодня, 29 июля, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры, которые были введены в Казахстане до 3 августа, еще на две недели.