Капитан из "Торпедо". Игрок "Барыса", который провалился с Назаровым, но заиграл в КХЛ со Скабелкой

Казахстанский защитник Леонид Метальников может начать в "Барысе" третий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а ведь его дебют не был удачным. Сейчас его можно назвать сильнейшим игроком обороны из воспитанников отечественной школы хоккея, но до Андрея Скабелки, можно сказать, хоккеист не привлекался в сильнейший клуб. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
30-летний игрок не первый год привлекается в национальную сборную Казахстана, а вот с "Барысом" у него как-то не заладилось. В сезоне-2015/2016 Метальников дебютировал, но ограничился четырьмя встречами без набранных очков. Экс-капитан "Торпедо" из Усть-Каменогорска по меркам Казахстана - исполнитель известный, но, может быть, сыграл не вовремя.
Метальников вышел на лед тогда, когда "Барыс" ожесточенно бился за место в восьмерке и не имел права терять очки. Андрею Назарову практически удалось вывести клуб в плей-офф, но несколько неудач на финише - и кампания была проиграна: "Барыс" набрал 85 очков и на один балл отстал от "Нефтехимика". С Метальниковым на льду клуб выиграл три из четырех встреч.
Лишь матч в Уфе завершился проигрышем, а защитник отыграл всего около пяти минут. Что же касается среднего показателя, то казахстанец сыграл примерно десять минут и совершил три броска по воротам соперников. После такого начала в КХЛ Метальников вернулся в ВХЛ, где начал забирать индивидуальные призы: из лучшего защитника недели он дорос до защитника сезона.
Новый вызов Метальникову бросили после выхода в элитный дивизион чемпионата мира: защитник набрал четыре (1+3) очка и убедил Скабелку, что он нужен "Барысу". И второй заход оказался успешнее. Может быть, на результате сказалась смена номера с "90" на "6", но прошедший сезон в КХЛ игрок может занести себе в актив.
По среднему игровому времени (около 17 минут) он вошел в топ-5 среди защитников команды, а 64 матча никто из коллег по амплуа не провел. К первому забитому голу в Лиге Метальников добавил 11 результативных передач. А 71 заблокированный бросок - лучший результат в "Барысе" завершившегося сезона. Можно ожидать, что в новом розыгрыше КХЛ, если "Барыс" выйдет на его старт, 30-летний защитник поборется за место в первой паре.
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Добавим, что ранее в Казахстане был продлен карантин из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, он может продлиться до 17 августа. "Барыс" планировать начать тренировочный лагерь 10 августа, но позже стало известно, что это случится на неделю раньше.
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Регулярный чемпионат в КХЛ должен стартовать 2 сентября, а казахстанский участник еще не проводил полноценных тренировок. Из-за коронавируса был отложен первый сбор, намеченный на 15 июля, а карантинные меры могут заставить клуб сняться с турнира. Президент КХЛ Алексей Морозов уверен, что Лига не потеряет "Барыс" даже в такой сложный момент.
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