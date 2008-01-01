Новый снайпер из Швеции в "Барысе"? Кто в Казахстане может открыть звезду для КХЛ

27-летний форвард успел уже поиграть в НХЛ.

Якоб Лилья. Фото: wordpress.com©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 22:11
Шведский форвард Якоб Лилья может стать новым именем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), если в казахстанском "Барысе" найдут подход к результативному хоккеисту. О некоторых предпосылках успешности проекта - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний форвард, по нашим расчетам, должен занять место на левом краю первой тройки нападения. 35-летний Линус Виделль станет распасовщиком и дирижером, а 32-летний Мэтт Фрэттин дополнит трио, играя справа. Вполне рабочий вариант, если все хоккеисты проявят свои лучшие качества.



Канадец доказал, что забивать он в КХЛ умеет, а вот у Лильи должен быть период адаптации. Швед неплохо отыграл в НХЛ, а при поддержке опытного соотечественника Виделля, который умеет выдать умный пас, только от Лильи зависит, заиграет он или провалится.

"Барыс" не так силен, как при Андрее Скабелке, но Юрий Михайлис достаточно квалифицирован, чтобы разобраться в ситуации. У шведского дебютанта есть шанс выстрелить, и он обязан за него цепляться, если хочет задержаться в лиге, где тоже можно получить интересный контракт. 

Заиграет Лилья? Надеемся, что да, ведь столичный клуб ограничен в ротации, и у него не так много вариантов для достижения результата. Возможно, он не станет вторым Андре Петерссоном (26+24), который пару сезонов назад устроил дуэль с Фрэттином (28+24), но 25-30 очков от него ожидать можно. Этот результат должен поднять Лилью в топ-5 клубного зачета.



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Добавим, что очередную попытку пробиться в Кубок Гагарина казахстанский "Барыс" во главе с Юрием Михайлисом может начать реализовывать 2 сентября. "Барысу" пришлось отказаться от предсезонных турниров из-за сложной эпидемиологической ситуации в Казахстане, а тренировочный лагерь был сдвинут практически на месяц (вместо 15 июля он начнется 10 августа).

Фото: ХК "Барыс"© (1 и 2)

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Лилья Якоб Швеция Фрэттин Мэтт Михайлис Юрий
Хоккей КХЛ
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Вчера 22:11
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