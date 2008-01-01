Защитник из "Динамо". Как "Барыс" нашел в России игрока для сборной Казахстана

Защитник "Барыса" Алексей Маклюков
за несколько сезонов вырос из участника матча звезд МХЛ в основного игрока клуба Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и начал карьеру в сборной Казахстана
. Об игроке, которого Андрей Скабелка
заигрывал в паре с Дарреном Дицем
, - в материале корреспондента Vesti.kz
.
26-летний Маклюков в "Барысе" появился в 2017 году в статусе чемпиона Высшей лиги. В том сезоне россиянин успел провести 30 матчей за московское "Динамо" в КХЛ, но перед плей-офф отправился в одноименный фарм-клуб из Балашихи. Четыре очка в 17 встречах, и защитник переехал в Казахстан.
За новую команду Маклюков дебютировал при Евгении Корешкове
, попробовав себя в сборной Казахстана. Сезон в КХЛ получился неплохой (14 очков в 39 играх). С приходом Скабелки игровое время защитника еще подросло с 15,5 минут до 17 или даже 21 (эпизодически), а в национальной команде - дебют на ЧМ. Конечно, обойти Кевина Даллмэна
или посадить на лавку Дица было практически невозможно, но в прошлом сезоне ситуация изменилась.
Надолго из состава выпал швед Виктор Сведберг
, а сменивший его финн Атте Охтамаа
был настоящим лидером. Но Маклюков получил шанс. Сначала он выходил в первой паре с Дицем, а затем стал игроком первой четверки. Возможно, он не был стабилен, но с нагрузкой справлялся, набирая свои 13-16 очков за сезон. В новом сезоне можно ожидать еще большего прогресса, ведь конкуренции меньше.
На первые четыре места претендуют пять игроков - Диц, Маклюков, Сведберг, Джесси Блэкер
и Леонид Метальников
. Вряд ли капитан будет ограничен в игровом времени и свободе, чего нельзя сказать о квартете других исполнителей. Скорее всего, именно они поборются за три места в основной ротации. Есть еще группа молодых игроков, но им, видимо, придется оккупировать свободные позиции. Маклюков этот момент уже преодолел.
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Напомним, новый сезон в КХЛ должен стартовать 2 сентября. Казахстанский "Барыс" будет готовиться
к состязанию в сжатые временные сроки, но от борьбы еще не отказался. Под вопросом будущее
в "Барысе" форварда Дастина Бойда, а тренировочным процессом будет руководить Юрий Михайлис.
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