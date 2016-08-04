"Любоваться в любое время дня и ночи". Eurosport восхитился женой хоккеиста "Барыса" и сборной Казахстана

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"Супруга хоккеиста "Барыса" радует глаз и поднимает настроение. Мелисса Блэкер - профессиональная модель, в прошлом году подарившая спортсмену дочку. Семейное гнездо пары находится в Лас-Вегасе, но в данный момент они живут в Астане.
Инстаграм Мелиссы - настоящее откровение, полюбоваться которым не мешает в любое время дня и ночи. Мы отобрали самые красивые снимки!" - пишет издание.
29-летний Блэкер перешел в "Барыс" в 2018 году. За два сезона в составе казахстанского клуба он провел 124 матча в КХЛ и набрал 51 (6+45) очко. Контракт защитника рассчитан до 30 апреля 2021 года.
До "Барыса" в карьере Блэкера были китайские "Куньлунь" и немецкий "Нюрнберг Айс Тайгерс", а свой единственный матч в НХЛ он провел в сезоне-2014/15 за "Анахайм". С 2016 по 2018 год защитник выступал за сборную Канады на товарищеских турнирах в Европе, забросив одну шайбу в десяти матчах, но это не помешало ему в феврале дебютировать за Казахстан - он забил один гол в трех играх квалификации Олимпиады-2022.