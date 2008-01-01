Назаров нас спасет? Как новый тренер с "Барысом" стартует в следующем сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) оказался в очень сложной ситуации - у тренерского штаба критически мало времени, чтобы собрать команду и подвести ее в оптимальном состоянии к турниру. Некоторые слабые стороны ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.



В Казахстане могут ослабить карантин уже 3 августа, а к 10 числу, на которое у "Барыса" намечен старт тренировочного лагеря, ограничений может стать еще меньше. Тренерский штаб Юрия Михайлиса за три недели должен просмотреть игроков и сколотить новую команду. И это с учетом того, что каждый игрок профессионально отнесся к сложившейся ситуации и самостоятельно набрал форму.



Все игроки, за исключением Якоба Лильи и Йони Ортио, уже играли за "Барыс", поэтому их особенности и возможности хорошо известны. Два новичка должны быстро и органично вписаться в рабочий процесс. Может показаться, что проблем нет, но это не совсем так. У "Барыса" практически не будет шансов сыграть контрольные игры.







Уже сейчас клубы Лиги распределились по предсезонным стартам, чтобы оценить свою работу на тренировках и наиграть состав. "Барыс" же после домашних тренировок и поддержания формы только через две недели начнет работу в команде. Игроки вернутся на лед, поделятся новостями, а экзамен будут сдавать только в начале сентября.



Двусторонние игры вряд ли заменят по накалу противостояния с настоящим соперником. Это может сказаться как положительно, ведь у хоккеистов будет игровой голод и желание скорее вырваться из тренировочного лагеря, так и отрицательно. Одна-две неудачи на старте, где не хватило игрового тонуса, и "Барыс" осядет на дне таблицы.



Все-таки клуб обошелся без серьезного усиления, пригласив проверенных исполнителей. В зоне риска все те же Ортио с Лильей. Финского голкипера приглашали как потенциального первого номера, а форварда - как бомбардира. Смогут ли они себя реализовать в такой необычной ситуации? Сложно сказать, но на случай неудачи аргумент в защиту уже есть.



Нестабильность угрожает и тренерскому штабу Михайлиса. Казахстанец с "Барысом" дебютирует в новой роли: возможно, что первый серьезный сезон в КХЛ он представлял себе по-другому, но работать в авральном режиме его могла научить карьера в "Номаде". Практически все, с чем столкнулся специалист, он мог пройти в фарм-клубе.



Единственное, в "Номаде" вряд ли уволили бы за пять-шесть поражений подряд, а с "Барысом", с учетом усеченной подготовки, может такое случиться. Вряд ли Михайлису сделают скидку на проблемы и долго будут ждать позитивных моментов. Тренер рискует больше всех. За три недели ему нужно собрать коллектив, который будет биться за него.



Ему нужно найти общий язык с опытными казахстанцами и легионерами. Возможно, что мысль тренера будет доносить Максим Семенов. Экс-защитник сфокусируется не только на работе с коллегами по амплуа, но и должен наладить рабочий диалог. Игроки должны быстро понять, в какой хоккей хочет играть Михайлис, и помочь ему его реализовать.







Иначе - провал. Потом Андрей Шаянов становится исполняющим обязанности, а условный Андрей Назаров приезжает спасать ситуацию. А ведь был у россиянина опыт, когда это не вышло. Но это вполне реально, если у команды Михайлиса нет четкого плана по выходу из сложившейся ситуации. Миссия казахстанского специалиста практически невыполнима.



Бывший капитан, который обошел чемпиона мира. Как "Барыс" может потерять еще одного лидера



Напомним, казахстанский клуб "Барыс" должен приступить к командным тренировкам 10 августа, а еще через три недели (2 сентября) стартует очередной розыгрыш КХЛ. Казахстанский клуб планировал начать УТС с 15 июля, но был вынужден отложить занятия из-за пандемии коронавируса.



Фавориты или аутсайдеры? На что способен "Барыс" без Скабелки в КХЛ