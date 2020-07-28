"Барыс" занял девятое место в рейтинге легионерских бригад на "Востоке"

Российский спортивный сайт "Чемпионат
" опубликовал рейтинг легионерских бригад клубов Восточной конференции КХЛ, где казахстанский "Барыс" занял девятое место.
"Легионеры: в. Ортио, з. Блэкер, з. Сведберг, н. Виделль, н. Волк, н. Лилья, н. Фрэттин
"Барыс" понес большие потери в это межсезонье: команду покинули Паскуале, Охтаама, Найт, Скабелка. В столице Казахстана всегда умели подбирать хороших легионеров, но на данный момент возникает слишком много вопросов. Добавит ли в результативности Волк? Сможет ли Виделль и дальше показывать высококлассный хоккей в 35 лет? Заиграет ли Лилья, который не был заметен в АХЛ? Справится ли Михайлис с командой? В Нур-Султане очень долго тянули с тренером, теперь свой отпечаток оставил повторный карантин в Казахстане. Все это скажется на игре команды в сезоне", - говорится в заметке.
Напомним, в июне новым главным тренером "Барыса" стал казахстанский специалист Юрий Михайлис. На этом посту он сменил Андрея Скабелку, который отказался продлевать контракт с казахстанским клубом и возглавил "Локомотив". Под руководством белоруса команда дважды выиграла дивизион Чернышева и проходила во второй раунд Кубка Гагарина.
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